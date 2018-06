New York (dpa) - Der künftige US-Präsident Donald Trump wird nach der Vereidigung am 20. Januar anscheinend erst einmal allein im Weißen Haus wohnen. Der Republikaner bestätigte indirekt einen Bericht der "New York Post", nach dem seine Frau Melania Trump und der zehnjährige Sohn Barron vorerst im Penthouse des Trump Tower in New York bleiben werden, damit der Junge nicht mitten im Schuljahr umziehen muss. Trump bejahte die Frage von Journalisten, ob er selber ins Weiße Haus in Washington übersiedeln werde. Barron besucht eine Privatschule in Manhattan.

