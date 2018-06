Wolverhampton (SID) - Dreieinhalb Wochen vor Beginn der Darts-WM in London (15. Dezember bis 2. Januar) hat der niederländische Weltranglistenerste Michael van Gerwen einmal mehr seine Ausnahmestellung untermauert und den nächsten Titel eingefahren. Der 27-Jährige gewann das Finale des Grand Slam of Darts im englischen Wolverhampton gegen den Lokalmatadoren James Wade mit 16:8 nach Legs.

Nach einem frühen 1:3-Rückstand leitete "Mighty Mike" mit fünf gewonnen Legs in Serie den kaum gefährdeten Finalsieg ein. Für seinen 24. Titel in diesem Jahr, seinem achten Triumph bei einem Majorturnier, erhält er eine Siegerprämie in Höhe von 100.000 Pfund (rund 116.000 Euro).

An der neuntägigen Veranstaltung nahmen 32 Profis der beiden Dartsverbände PDC und BDO teil. In acht Vierergruppen wurden zunächst bei Spielen jeder gegen jeden die Achtelfinalisten ermittelt, bevor es im K.o-System weiterging.

Der einzige deutsche Starter, Max Hopp aus Idstein, hatte als Gruppendritter die Runde der letzten 16 verpasst. Der Weltranglisten-38. unterlag gegen van Gerwen (1:5) und den Nordiren Brendan Dolan (4:5). Lediglich gegen den Engländer Martin Adams (5:3) gewann der 20-Jährige.