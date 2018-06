Berlin (AFP) Die SPD will die Frage des künftigen Außenministers erst im nächsten Jahr klären. "Über die Nachfolge von Frank-Walter Steinmeier entscheiden wir Mitte Januar", sagte SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann am Montag in Berlin. Generalsekretärin Katarina Barley begründete den Zeitplan unter anderem mit dem "Respekt vor dem Amt des Außenministers und dem Respekt vor der Bundesversammlung".

