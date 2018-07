Frankfurt/Main (SID) - Die neue Fußball-Bundestrainerin Steffi Jones muss beim Jahresabschluss gegen Vize-Meister Norwegen am 29. November (16.00 Uhr/ZDF) in Chemnitz auf Kristin Demann verzichten. Die Mittelfeldspielerin von 1899 Hoffenheim leidet an Kniebeschwerden. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag mit.

Jones verzichtete auf eine Nachnominierung und geht den Test für die EM im kommenden Sommer mit 22 Spielerinnen an.