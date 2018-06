Hamburg (SID) - Torwart René Adler von Bundesliga-Schlusslicht Hamburger SV ist erfolgreich am Ellbogen operiert worden. Dies teilte der Klub am Montagabend mit. Der 31-Jährige soll das Krankenhaus am Dienstag verlassen und spätestens Ende der Woche wieder mit dem Aufbautraining beginnen.

Adler war zuletzt unglücklich auf seinen Ellbogen gefallen und hatte sich dabei eine Schleimbeutelentzündung zugezogen. Beim 2:2 im Auswärtsspiel bei 1899 Hoffenheim stand Christian Mathenia im Tor.