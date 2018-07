Berlin (AFP) Die SPD hält daran fest, erst Anfang kommenden Jahres über die Kanzlerkandidatur der Sozialdemokraten zu entscheiden. Diese Frage solle auf einer Klausurtagung der Parteispitze Ende Januar geklärt werden, hieß es am Montag aus Parteikreisen in Berlin. Nach der Ankündigung einer neuen Bewerbung durch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Sonntag hatte es Spekulationen gegeben, die SPD könnte ihre Entscheidung vorziehen.

