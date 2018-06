Wiesbaden (AFP) Auf dem Land wohnen die meisten Nesthocker: Laut einer am Dienstag vom Statistischen Bundesamt in Wiesbaden veröffentlichten Statistik leben in Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern 78 Prozent der jungen Erwachsenen im Alter von 18 bis 24 Jahren noch bei ihren Eltern im Haushalt. In den Großstädten ab einer halben Million Einwohnern wohnen dagegen nur noch 45 Prozent dieser Altersgruppe im "Hotel Mama".

