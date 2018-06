Berlin (AFP) Der Konflikt in Syrien ist aus Sicht von Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) mittlerweile zu einem internationalen Konflikt geworden. "Dieser Krieg ist kein Bürgerkrieg", sagte Steinmeier am Dienstag auf einer SPD-Veranstaltung in Berlin mit Blick auf die immer massivere Einmischung regionaler Mächte. Gemeinsam mit dem UN-Sondergesandten Staffan de Mistura warb Steinmeier für weitere Bemühungen um eine politische Lösung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.