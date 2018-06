Brüssel (AFP) Die EU-Kommission hat erste Mittel für den Vorschlag bereitgestellt, Jugendlichen in der EU zum 18. Geburtstag ein Interrail-Ticket zu schenken. Für das kommende Jahr seien zusätzliche 50 Millionen Euro für das EU-Bildungsprogramm Erasmus plus vorgesehen, sagte eine Kommissionssprecherin am Dienstag in Brüssel. "Ein begrenzte Summe" daraus könne genutzt werden, um die Mobilität junger Menschen zu fördern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.