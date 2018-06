Rostock (SID) - Fußball-Drittligist Hansa Rostock hat die Nachlizenzierung durch den Deutschen Fußball-Bund (DFB) bestanden. Dem früheren Bundesligisten wurde die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit bis zum Ende der laufenden Drittliga-Saison 2017 bescheinigt.

"Dass wir die Lizenz ohne finanzielle Auflagen erhalten haben, ist ein großer Erfolg", sagte Christian Hüneburg, Hansa-Vorstand für Finanzen und Verwaltung. Erstmals seit dem Abstieg in die 3. Liga im Jahr 2012 sei der Klub nicht gezwungen nachzuarbeiten. "In den vergangenen vier Jahren mussten wir stets eine Liquiditätslücke schließen", so Hüneburg.