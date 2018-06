Stuttgart/Berlin (dpa) - Filmstar Kate Hudson hat für ihre Rolle der besorgten Hausfrau im Katastrophenfilm "Deepwater Horizon" kaum schauspielern müssen.

"Weil ich selbst Mutter bin, fielen mir meine Szenen ziemlich leicht", sagte die 37-Jährige in einem Interview, das am Dienstag in der "Stuttgarter Zeitung", den "Stuttgarter Nachrichten" und der "Berliner Zeitung" erschien. "Was diese Angst um einen geliebten Menschen mit einem macht - das weiß ich."

Mutter zu werden sei die prägendste Erfahrung ihres Lebens gewesen: "Die Liebe zu meinen Söhnen ist so unbeschreiblich groß, dass plötzlich auch die Gefahr des Verlustes präsent ist."

Dass Familie das Wichtigste sei, habe sie bereits von ihren Eltern gelernt, so Hudson: "Deswegen gibt es auch nicht Schöneres, als sie mit dem Beruf zu kombinieren." Im Film über die Explosion einer Ölplattform spielt Hudson an der Seite ihres Stiefvaters Kurt Russell (65). Russell ist seit Hudsons Kindheit mit ihrer Mutter, der Schauspielerin Goldie Hawn (71), liiert.