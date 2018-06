Düsseldorf (SID) - Tennisstar Angelique Kerber (28) wird Markenbotschafterin der Beauty-Kosmetiklinie "bareMinerals" in Deutschland. Das gab das Unternehmen am Dienstag bekannt.

"Als Sportlerin ist eine gesunde Lebensweise natürlich das A und O. Wenn ich Make-Up benutze, möchte ich das Beste aus mir herausholen. Dabei ist es mir dennoch wichtig, ich selbst zu bleiben und natürlich auszusehen. Aus diesem Grund freue ich mich sehr auf die Zusammenarbeit mit einer Beauty-Marke, mit der ich mich hundertprozentig identifizieren kann", sagte die Weltranglistenerste, die in dieser Saison die Australian Open und die US Open sowie den Porsche Grand Prix in Stuttgart gewonnen hatte.

"bareMinerals" ist die führende Mineral-Foundation-Marke in den USA und Erfinder des Mineral-Make-Ups. Das Unternehmen wirbt mit dem Motto "Be original. Be natural. Be good" und hat seinen Deutschland-Sitz in Düsseldorf.