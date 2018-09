Istanbul (AFP) In einem Interview mit dem israelischen Fernsehen hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan eine Festlegung in der Frage vermieden, ob er die Taten Adolf Hitlers oder Israels barbarischer finde. "Ich billige nicht, was Hitler getan hat, und ich billige nicht, was Israel tat", sagte Erdogan in dem am Montag ausgestrahlten Interview. "Wenn es um den Tod so vieler Menschen geht, ist es nicht angebracht zu fragen, wer nun barbarischer war."

