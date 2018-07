New York (AFP) Der Softdrinkhersteller Dr Pepper Snapple will auch gesundheitsbewusste Kunden erreichen: Das Unternehmen kauft für 1,7 Milliarden Dollar (1,6 Milliarden Euro) den Konkurrenten Bai, Hersteller von Trendgetränken wie Wasser mit Fruchtgeschmack, Tee und gefiltertem Wasser, wie es am Dienstag mitteilte. Bai plant mit einem Umsatz von 425 Millionen Dollar im kommenden Jahr.

