München (SID) - Skisprung-Weltmeister Severin Freund führt das Aufgebot der deutschen Skispringer für den Weltcup-Auftakt von Donnerstag bis Samstag im finnischen Kuusamo an. Der 28-Jährige aus Rastbüchl legt am Polarkreis einen Kaltstart hin, nach einem fünfmonatigen verletzungsbedingten Flugverbot (Hüft-OP) von April bis September sind es seine ersten Wettkampfsprünge.

"Ich freue mich auf den Saisonstart. Endlich geht es wieder in den Wettkampfrhythmus. Die Motivation ist groß und es wird sicherlich spannend, wie die ersten Weltcups laufen", sagte Freund, der noch nicht allzu viel erwartet: "Die letzten Wochen in der Vorbereitung haben mir gezeigt, dass ich noch etwas zu tun habe und es noch ein längerer Weg sein wird, bis ich da bin, wo ich hin will: in die Weltspitze."

Im siebenköpfigen Aufgebot fehlen die beiden Mannschafts-Olympiasieger Andreas Wank (Hinterzarten) und Marinus Kraus (Oberaudorf), die erst später in Norwegen in den Weltcup einsteigen werden.

Das Aufgebot der deutschen Skispringer für Kuusamo: Markus Eisenbichler (Siegsdorf), Richard Freitag (Aue), Severin Freund (Rastbüchl), Karl Geiger (Oberstdorf), Stephan Leyhe (Willingen), David Siegel (Baiersbronn), Andreas Wellinger (Ruhpolding)