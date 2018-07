Berlin (AFP) Die Bundesregierung hat einen Medienbericht über ein für Freitag in Berlin geplantes Krisentreffen zu Griechenland als unzutreffend bezeichnet. "Ein solches Treffen, wie es da beschrieben wurde, findet nicht statt", sagte eine Sprecherin des Finanzministeriums am Mittwoch in Berlin. Überdies gebe es keine Krise.

