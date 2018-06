Hamburg (AFP) Mit einem Bajonett hat ein sturzbetrunkener Mann im Hamburger Hauptbahnhof Passanten bedroht. Wie die Bundespolizeiinspektion in der Hansestadt am Dienstagabend mitteilte, belästigte der 30-Jährige zunächst mehrere Reisende. Als ein 28-Jähriger Zeuge einschritt, entwickelte sich demnach ein heftiger Streit, in dessen Verlauf der Mann das Bajonett aus einer Tasche zog und damit drohte.

