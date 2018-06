Dortmund (dpa) - Das Zwölf-Tore-Spiel zwischen Borussia Dortmund und Legia Warschau war ein Duell der Superlative. Noch nie fielen in einer Partie der Königsklasse so viele Tore.

Die bisherige Bestmarke war 13 Jahre alt. Im Spiel des AS Monaco gegen Deportivo La Coruña fiel 2003 ein Treffer weniger. Mit dem SV Werder Bremen war noch ein Fußball-Bundesligist an einer der torreichsten Begegnungen beteiligt. Vor elf Jahren verlor Bremen 2:7 gegen Olympique Lyon.

Doch Warschau und Dortmund stellten noch mehr Rekorde auf: Fünf Treffer in 16 Minuten gelang vor dem BVB noch keiner Mannschaft in der Champions League. Warschau ist schon vor dem letzten Gruppenspiel bei einem Torverhältnis von 8:24 das Team mit den meisten Torbeteiligungen (32) in der Gruppenphase. Diesen Rekord hielt bislang Manchester United (1998/99) mit 31 Treffern.

Champions-League-Spiele mit den meisten Toren:

