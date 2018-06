London (SID) - Der dreimalige englische Fußball-Nationalspieler Paul Stewart hat schwere Missbrauchsvorwürfe gegen einen seiner früheren Jugendtrainer erhoben. In englischen Medien berichtet der heute 52-Jährige, dass er im Alter zwischen elf und 15 Jahren "jeden Tag für vier Stunden" von seinem damaligen Jugendtrainer missbraucht worden sei.

In der vergangenen Woche hatte die beiden früheren Spieler Andy Woodward und Steven Walters, die bei Crewe Alexandra in der vierthöchsten englischen Liga Teamkollegen waren, ihre Missbrauchserfahrungen öffentlich gemacht. Beide gaben an, Opfer eines mehrfach verurteilten Sexualstraftäters geworden zu sein, der wegen seiner Vergehen bereits hinter Gittern sitzt.

Stewart, der unter anderem für den FC Liverpool, Manchester City und Tottenham Hotspur aktiv war, sagte: "Die mentalen Narben haben mich zu anderen Problemen wie Alkohol und Drogen geführt." Er führte weiter aus: "Ich weiß jetzt, dass es ein laufender Prozess war. Das Level des Missbrauchs stieg und stieg."

Stewart befürchtet viele weitere Opfer und geht von einem Ring aus Pädophilen aus. Angeblich will der englische Verband FA eine Hotline für die Opfer einrichten.