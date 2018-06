Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 24. November 2016:

47. Kalenderwoche

329. Tag des Jahres

Noch 37 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Schütze

Namenstag: Andreas, Flora, Johannes

HISTORISCHE DATEN

2015 - Der Abschuss eines russischen Kampfjets im türkisch-syrischen Grenzgebiet führt zu heftigen Spannungen zwischen Russland und der Türkei.

2014 - Das Kunstmuseum Bern will das Erbe des Sammlers Cornelius Gurlitt antreten und NS-Raubkunst an die rechtmäßigen Besitzer zurückgeben. Der Stiftungsrat des Museums unterzeichnet in Berlin eine entsprechende Vereinbarung mit Bayern und dem Bund.

2013 - Der in seinem Herkunftsland Ägypten umstrittene deutsche Publizist Hamed Abdel-Samad verschwindet auf mysteriöse Weise in Kairo. Am 26. November taucht er wieder auf. Nach seinen Angaben hatte die Entführung keinen politischen Hintergrund.

2008 - Der ehemalige RAF-Terrorist Christian Klar wird nach 26 Jahren Haft Anfang 2009 vorzeitig entlassen, gibt das Oberlandesgericht Stuttgart bekannt. Er war 1985 wegen neunfachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

2001 - Beim Landeanflug auf Zürich-Kloten stürzt eine mit 33 Menschen besetzte Maschine der Schweizer Crossair ab. Unter den 24 Toten ist der Popstar Melanie Thornton.

1996 - Der amerikanische Tennisspieler Pete Sampras wird mit seinem Sieg über Boris Becker in Hannover zum dritten Mal Weltmeister.

1963 - Zwei Tage nach dem Mord an US-Präsident John F. Kennedy erschießt der Nachtclubbesitzer Jack Ruby den mutmaßlichen Attentäter Lee Harvey Oswald.

1941 - Die SS beginnt mit der Einrichtung eines Konzentrationslagers in der tschechischen Stadt Theresienstadt.

1916 - In Berlin wird die "Mitteleuropäische Schlaf- und Speisewagen Aktiengesellschaft" Mitropa gegründet.

AUCH DAS NOCH

2006 - dpa meldet: Dicke Feuerwehrleute und Rettungskräfte an den Flughäfen von Singapur sollen abnehmen. Die Luftfahrtbehörde CAAS will ein Pilotprogramm für zehn Mitarbeiter des Rettungsdienstes auflegen, die mit Diät, Sport und ärztlichem Rat Pfunde loswerden sollen. Ob die Teilnahme daran freiwillig ist oder nicht, sei noch nicht entschieden, sagte eine CAAS-Sprecherin.

GEBURTSTAGE

1984 - Maria Höfl-Riesch (32), deutsche Skirennläuferin, Olympiasiegerin 2010 und 2014

1962 - Hans-Georg Maaßen (54), deutscher Jurist, Präsident Bundesamt für Verfassungsschutz seit 2012

1961 - Hartmut Engler (55), deutscher Sänger und Songschreiber, Sänger der deutschen Band PUR

1961 - Arundhati Roy (55), indische Schriftstellerin ("Der Gott der kleinen Dinge")

TODESTAGE

2004 - Arthur Hailey, britisch-kanadischer Schriftsteller ("Airport"), geb. 1920

1991 - Freddie Mercury, britischer Rocksänger, Mitglied der Gruppe Queen ("We Will Rock You"), geb. 1946