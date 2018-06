Hannover (AFP) Die niedersächsischen Aufsichtsbehörden haben einen unter Islamismus-Verdacht stehenden ehemaligen Mitarbeiter eines Luftfrachtunternehmens am Frankfurter Flughafen zu Recht nachträglich die Sicherheitsbescheinigung entzogen. Das entschied das Verwaltungsgericht in Hannover am Donnerstag (Az. 5 A 2699/16). Der Mann hatte gegen die seiner Meinung nach ungerechtfertigte Einstufung als Salafist und Terror-Befürworter geklagt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.