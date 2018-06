Köln (SID) - Die Fahrer-Weltmeisterschaft in der Formel 1 entscheidet sich im dritten Jahr in Folge zwischen den Mercedes-Piloten Nico Rosberg und Lewis Hamilton. Nachdem der Engländer Hamilton 2014 und 2015 jeweils das bessere Ende für sich hatte, kann Rosberg dank zwölf Punkten Vorsprung seinen ersten Titel bereits mit Platz drei im letzten Saisonrennen in Abu Dhabi (Sonntag, 14 Uhr/RTL und Sky) aus eigener Kraft perfekt machen.

Der Sport-Informations-Dienst (SID) vergleicht die Rivalen, die sich seit gemeinsamen Kartzeiten duellieren. (Stand: 24.11.2016)

Name Nico Rosberg Lewis Hamilton

Geburtstag 27. Juni 1985 7. Januar 1985

Geburtsort Wiesbaden Stevenage/England

Wohnort Monaco Monaco

Familienstand verheiratet mit Vivian (2014) ledig

Kinder Alaia (*2015) -

Hunde 1 (Bailey) 2 (Roscoe, Coco)

Formel-1-Rennen 205 187

Formel-1-Debüt 12. März 2006 (Bahrain) 18. März 2007 (Australien)

Formel-1-Teams Williams, Mercedes McLaren, Mercedes

Vertrag bei Mercedes bis 2018 2018

Jahresgehalt ca. 18 Mio. Euro ca. 25 Mio. Euro

Startnummer 6 44

WM-Titel - 2008, '14, '15

WM-Punkte insgesamt 1576,5 2222

WM-Punkte 2016 367 355

Siege 23 52

Siege 2016 9 9

Erster Sieg 111. Rennen (China 12) 6. Rennen (Kanada 07)

Podestplätze 56 103

Podestplätze 2016 15 16

Erster Podestplatz 36. Rennen (Australien 08) 1. Rennen (Australien 07)

Pole Positions 30 60

Pole Positions 2016 8 11

erste Pole 111. Rennen (China 12) 6. Rennen (Kanada 07)