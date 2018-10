Mönchengladbach (SID) - Borussia Mönchengladbach will den Schwung aus dem beachtlichen 1:1 (1:1) in der Champions League gegen Manchester City in die Fußball-Bundesliga mitnehmen. "Das kann der Mannschaft durchaus viel geben", sagte Trainer André Schubert. Durch das Unentschieden haben die Gladbacher das Achtelfinale in der Königsklasse zwar verpasst, spielen im kommenden Jahr aber in der Europa League weiter.

In der Liga war die Borussia nach sechs Spielen ohne Sieg auf Rang 13 abgestürzt. "Wir versuchen, diese Euphorie jetzt mitzunehmen. Wir haben das Potenzial, in der Bundesliga oben mitzuspielen", sagte Nico Elvedi. Gladbach trifft am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf 1899 Hoffenheim.