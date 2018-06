Rostow am Don (dpa) - Nach einem Traumstart mit acht Siegen in Serie und 23:1 Toren schien der FC Bayern München unter Neu-Trainer Carlo Ancelotti nahtlos an die Dominanz der vergangenen Jahre anzuknüpfen.

Doch danach hat ein krasser Abwärtstrend eingesetzt, der seinen vorläufigen Tiefpunkt am Mittwoch in Russland mit dem 2:3 in der Champions League gegen FK Rostow fand. Erstmals seit Mai 2015 verlor der deutsche Rekordmeister zwei Pflichtspiele hintereinander.

Seit drei Partien sind die Bayern nun sieglos. In den letzten elf Spielen spielten die Münchner nur einmal zu Null. In Rostow gab es im 19. Pflichtspiel unter Ancelotti sogar erstmals drei Gegentreffer.

UEFA-Pressemappe zum Spiel

Tabelle Gruppe D

Spieler-Statistiken

Infos zu FK Rostow

Kader FC Bayern

Spielplan FC Bayern