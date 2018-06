Hamburg (SID) - Marathonläuferin Sabrina Mockenhaupt wechselt zu Beginn des kommenden Jahres von der LG Sieg zum Lauf Team Hamburg. Dies kündigte die 35-Jährige am Donnerstag in der Hansestadt an. Zum Team gehören auch Marathon-Vizemeisterin Mona Stockhecke sowie Hindernisläuferin Jana Sussmann.

"Ich bin jahrelang Einzelkämpferin gewesen und kann hier nun auch etwas mit einer Mannschaft erreichen", sagte die 42-malige deutsche Meisterin. Mockenhaupt hatte verletzungsbedingt die Olympiateilnahme in Rio de Janeiro verpasst, ihr nächstes Ziel sind die Leichtathletik-Europameisterschaften 2018 in Berlin.