Sofia (AFP) Nach Ausschreitungen im bulgarischen Flüchtlingslager Harmanli sollen rund tausend Schutzsuchende in eine ehemalige Kaserne umziehen und dann abgeschoben werden. Wie Bulgariens Ministerpräsident Boiko Borissow am Freitag ankündigte, werden Flüchtlinge, "die sich nicht an die Regeln halten wollen", im Laufe der kommenden Woche "isoliert". Sie werden demnach in ein geschlossenes Lager in einer Ex-Kaserne nahe der türkischen Grenze gebracht und dann "so bald wie möglich ausgewiesen".

