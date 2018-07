Wiesenbronn (AFP) In diesem Wintersemester sind so viele Studenten wie noch nie an den deutschen Hochschulen eingeschrieben. Nach vorläufigen Ergebnissen waren im Wintersemester 2016/17 rund 2,81 Millionen Studenten immatrikuliert, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag mitteilte. Das waren 1,8 Prozent beziehungsweise 48.300 mehr als im vorigen Wintersemester.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.