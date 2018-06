Berlin (AFP) Im Tarifkonflikt bei der Lufthansa hat die Pilotengewerkschaft Cockpit das neue Angebot des Konzerns abgelehnt. Es handele sich um "alten Wein in neuen Schläuchen", sagte Cockpit-Vorstandsmitglied Jörg Handwerk am Freitagabend der Nachrichtenagentur AFP. Am Sonntag werde nicht gestreikt, danach seien aber weitere Streikmaßnahmen möglich.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.