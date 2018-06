Paris (AFP) Die Außenminister der Ukraine, Russlands, Deutschlands und Frankreichs treffen sich am kommenden Dienstag in der weißrussischen Hauptstadt Minsk. Der französische Außenamtssprecher Alexandre Giorgini teilte am Freitag mit, bei den Beratungen im sogenannten Normandie-Format solle eine Zwischenbilanz zu den bereits getroffenen Vereinbarungen gezogen werden. Teilnehmer sind demnach der ukrainische Ressortchef Pawlo Klimkin und sein russisscher Kollege Sergej Lawrow, der französische Außenminister Jean-Marc Ayrault und Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD).

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.