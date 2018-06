Dortmund (SID) - Fußball-Nationalspieler Marco Reus wird nach seinem Traum-Comeback in der Champions League gegen Legia Warschau (8:4) auch in der Bundesliga wieder für Borussia Dortmund spielen. Nach einem Einsatz von Beginn an bei Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) sieht es jedoch nicht aus. "90 Minuten wären ein bisschen viel. Es geht nur über maßvolle Einsätze", sagte Trainer Thomas Tuchel am Freitag: "Er steht im Kader. Aber es ist Vorsicht gefragt."

Tuchel warnte eindringlich vor der Eintracht, die als Tabellensiebter punktgleich mit dem Tabellendritten Dortmund ist (beide 21). "Es wird ein superschweres Spiel. Wir müssen extrem konzentriert sein", sagte Tuchel. "Frankfurt lässt wahnsinnig wenige Chancen zu."