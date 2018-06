Istanbul (AFP) Nach den erfolgreichen Protesten gegen ein umstrittenes Sexualstraftäter-Gesetz in der Türkei sind in Istanbul erneut tausende Demonstranten gegen Gewalt gegen Frauen auf die Straße gegangen. An der Protestkundgebung zum Internationalen Tag gegen Gewalt gegen Frauen beteiligten sich am Freitag mindestens 2000 Menschen, wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten. "Wir leisten Widerstand" und "Mit Widerstand gewinnen wir" riefen die Demonstranten in Sprechchören.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.