Berlin (AFP) Führende Politiker der deutschen Linkspartei haben die Leistungen des verstorbenen kubanischen Revolutionsführers Fidel Castro gewürdigt. "Gemeinsam mit den Menschen in Kuba, Lateinamerika und überall dort, wo die kubanische Befreiungsbewegung einen emotionalen Wert besitzt, gedenken wir nicht unkritisch der großen Leistung dieses Revolutionärs", hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der Linken-Fraktionschefs Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch am Samstag in Berlin.

