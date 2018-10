Abu Dhabi (dpa) - Lewis Hamilton hat sich für das Formel-1-Finale in Abu Dhabi die Pole Position vor Nico Rosberg gesichert. Der britische Mercedes-Pilot ließ seinem deutschen Teamkontrahenten in der Qualifikation keine Chance. Für Hamilton war es die 61. Pole seiner Karriere und seine zwölfte in diesem Jahr. Hinter den beiden Silberpfeilen raste Daniel Ricciardo im Red Bull auf den dritten Platz. Ferrari-Star Sebastian Vettel wurde Fünfter. Rosberg ist morgen mit einer Fahrt aufs Podium auf jeden Fall Weltmeister.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.