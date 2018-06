Brüssel (AFP) Die EU-Wettbewerbsminister haben am Montag einen Kompromiss zu den Regeln für den grenzüberschreitenden Online-Handel gesucht. Im Zentrum stehen neue Regeln für das sogenannte Geoblocking, durch das Verbraucher bei Einkäufen in anderen Mitgliedstaaten schlechtere Angebote erhalten als EU-Bürger anderer Länder. Die Spanne reicht dabei vom Einkauf von Waren bis zur Buchung von Hotelzimmern oder Mietwagen. Deutschland forderte eine Reihe von Änderungen an dem bisherigen Vorschlag.

