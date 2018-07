Karlsruhe (AFP) Im baden-württembergischen Sternenfels hat die Polizei nach einem Brand in einem metallverarbeitenden Betrieb einen Weihnachtsmarkt räumen lassen. Die Ursache für das am Sonntagnachmittag ausgebrochene Feuer stand auch am Montag noch nicht endgültig fest, vermutet werde aber ein technischer Defekt, sagte ein Sprecher der Polizei in Karlsruhe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.