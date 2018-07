Chemnitz (SID) - Die deutschen Fußballerinnen fahren ganz in Weiß zur EM-Endrunde 2017 in den Niederlanden (16. Juli bis 6. August). DFB-Ausrüster adidas hat am Montag das neue Heimtrikot des Olympiasiegers vorgestellt.

Auffälligstes Merkmal des Trikots ist der Polo-Kragen. Komplettiert wird die Spielkleidung durch weiße Hosen und weiße Stutzen. Das neue Outfit feiert seine Premiere am Dienstag im Länderspiel in Chemnitz gegen Norwegen (16.00 Uhr/ZDF).