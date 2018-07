London (dpa) - Der ehemalige Bond-Darsteller Roger Moore hat sich lobend über seinen Vorgänger Sean Connery geäußert. "Ich glaube, dass Sean offensichtlich der große Bond ist", sagte Moore bei einer Gesprächsreihe zum Thema "Ein Mann sein" am Abend in London der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge. Connery habe die "richtige Persönlichkeit" für die Rolle gehabt. Auch für den aktuellen 007-Darsteller, Daniel Craig, fand Moore lobende Worte: "Als ich "Casino Royale" sah, dachte ich, Daniel Craig hat in den ersten sieben Minuten für mehr Action gesorgt, als ich in sieben Filmen."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.