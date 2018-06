Frankfurt/Main (dpa) - Lufthansa-Passagiere müssen sich wieder auf massive Flugausfälle einrichten. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit hat für morgen und für Mittwoch zum Ausstand aufgerufen. Am Dienstag soll die Kurzstrecke betroffen sein, am Mittwoch dann auch Langstreckenflüge. Die Lufthansa will nun bis heute Nachmittag Sonderflugpläne ausarbeiten. Wie eine Lösung des festgefahrenen Tarifstreits aussehen könnte, ist völlig offen. Die Lufthansa kritisierte die Tarifforderungen von Cockpit als "nicht akzeptabel".

