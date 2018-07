Berlin (AFP) Der Streit um Mehrkosten für das Bahnprojekt Stuttgart 21 wird vor Gericht fortgeführt. Die Deutsche Bahn kündigte am Dienstag an, noch in diesem Jahr vor dem Verwaltungsgericht Stuttgart Klage einzureichen und ihren Anspruch auf Beteiligung aller Projektpartner an den Mehrkosten geltend zu machen.

