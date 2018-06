Berlin (AFP) Das Bundesfinanzministerium hat einen Bericht zurückgewiesen, wonach Ressortchef Wolfgang Schäuble (CDU) die geplante Abschaffung des Solidaritätszuschlages wieder in Frage stellt. Vielmehr bleibe es bei dem Vorhaben, "den Solidaritätszuschlag ab 2020 bis 2030 in elf gleichmäßigen Schritten auf Null abzusenken", sagte ein Ministeriumssprecher am Dienstag in Berlin. Zuvor hatte ein Schreiben des Ressorts an den Finanzausschuss für Verwirrung gesorgt.

