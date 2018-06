Nürnberg (AFP) Die Arbeitskräftenachfrage in der Wirtschaft hat sich im November etwas abgeschwächt, bleibt aber weiterhin "auf sehr hohem Niveau". Der Stellenindex BA-X sei im Vergleich zum Oktober um einen Punkt auf 222 gefallen, liege aber 17 Punkte über dem Wert vom November 2015, teilte die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Dienstag in Nürnberg mit.

