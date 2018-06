Bogotá (dpa) - Ein brasilianisches Flugzeug mit 82 Menschen an Bord ist in Kolumbien abgestürzt, berichteten Flugbehörden des Departements Antioquia am frühen Dienstag dem Fernsehsender Caracol. In der Charter-Maschine reiste das brasilianische Fußballteam Chapecoense.

