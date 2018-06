Den Haag (AFP) Nach monatelangen Diskussionen hat das niederländische Abgeordnetenhaus ein Burka-Verbot beschlossen. Die Mehrheit der Abgeordneten stimmte am Dienstag in Den Haag für ein Verbot des muslimischen Ganzkörperschleiers an öffentlichen Orten wie Schulen, Krankenhäuser und öffentliche Verkehrsmittel, wie der Vorsitzende des Abgeordnetenhauses, Khadija Arib, verkündete. Nun muss das Gesetz noch den Senat passieren.

