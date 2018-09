Paris (AFP) Mit einer Karikatur zur erneuten Kanzlerkandidatur von Angela Merkel (CDU) auf der Titelseite startet die französische Satirezeitung "Charlie Hebdo" ihre deutsche Ausgabe. Auf der Titelseite der Zeitung, die am Donnerstag in Deutschland in die Kioske kommt, liegt eine erschöpft wirkende Merkel auf einer Hebebühne. Ein VW-Arbeiter mit einem Auspuff in der Hand sagt: "Ein neuer Auspuff, und es geht noch vier Jahre weiter."

