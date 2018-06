Hamburg (AFP) Rolling-Stones-Sänger Mick Jagger hält nicht viel von US-Legende Frank Sinatra. "Frank Sinatra, der mir ziemlich egal ist, war ein klassischer Interpret. Der hat doch nie einen Song geschrieben, soweit ich weiß", sagte Jagger der Wochenzeitung "Die Zeit" in einem am Mittwoch vorab verbreiteten Interview. Warum die Menschen trotzdem von Sinatras Musik so begeistert seien, sei ihm ein Rätsel.

