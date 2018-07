Paris (AFP) Frankreich organisiert am 10. Dezember eine internationale Syrien-Konferenz. Außenminister Jean-Marc Ayrault sagte am Mittwoch, zu dem Treffen in Paris seien die USA sowie alle europäischen und arabischen Staaten geladen, die die "Logik des totalen Krieges" ablehnten. Es gehe um eine politische Lösung für das Land, betonte der Minister. In Syrien herrscht seit 2011 Bürgerkrieg.

