Köln (SID) - Laut bwin sind die Chancen von Neuling RB Leipzig auf den Meistertitel 2017 in der Fußball-Bundesliga nach einer bislang herausragenden Hinrunde deutlich gestiegen. Aktuell zahlt der Sportwettenanbieter für den Premierentitel des Tabellenführers das 5,50-Fache des Einsatzes zurück. Vor dem ersten Spieltag war der Aufsteiger noch mit einer Titel-Quote mit einer Quote von 101,00 notiert worden.

Klarer Favorit bleibt für bwin jedoch Rekordmeister Bayern München, der fast unverändert im Vergleich zum Saisonbeginn bei einer Titel-Quote von 1,17 steht. Bereits mit deutlichem Abstand folgt Vizemeister Borussia Dortmund mit einer Quote von 19,00.

Erste Anwärter auf den Abstieg sind Darmstadt 98 (Quote 1,40), der Hamburger SV (Quote 1,85) sowie der FC Ingolstadt und Werder Bremen (beide Quote 1,90).