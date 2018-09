Berlin (dpa) - Bei Christine Neubauer (54) kommen zu Weihnachten wie immer Weißwürste auf den Tisch. "Das ist Tradition in unserer Familie. Am Heiligabend gab und gibt es Weißwürste", sagte die Schauspielerin der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

"Das hat auch den guten Effekt, dass die Hausfrau dann nicht den ganzen Tag am Herd stehen muss", so Neubauer. "Ich feiere traditionell mit Weihnachtsbaum und Weißwürsten zuhause bei meinen Eltern."

In Neubauers neuem Fernsehfilm dreht sich auch alles um die Weißwurst. In "Maria, Argentinien und die Sache mit den Weißwürsten" an diesem Freitag im Ersten (20.15 Uhr) spielt die gebürtige Münchnerin eine grantelnde Metzgerin, die ihre Weißwürste zur Rettung des Familienbetriebs in Südamerika vermarkten will.

Für den Film lernte Neubauer, selbst Weißwürste zu machen. "Es ist für mich ein Muss, sich für die jeweilige Rolle auch in den Beruf der Figur einzuarbeiten. Und zwar, indem man es lernt und nicht, indem man es spielt", sagte sie. "Es sind die kleinen Details, die Bewegungen." In der Weißwurst-Lehre war Neubauer bei einem deutschen Metzger in Uruguay.

Maria, Argentinien und die Sache mit den Weißwürsten