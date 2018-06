Dresden (AFP) In Abwesenheit von Lutz Bachmann hat am Mittwoch vor dem Landgericht Dresden das Berufungsverfahren wegen Volksverhetzung gegen den Pegida-Gründer begonnen. Entschieden wird allerdings nur über das Strafmaß. Den Schuldspruch der Vorinstanz hatten sowohl die Verteidigung als auch die Staatsanwaltschaft zuvor akzeptiert. Damit ist keine erneute Beweisaufnahme nötig. Das Urteil wird noch am Mittwoch erwartet.

