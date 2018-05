Berlin (AFP) Pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen sollen künftig besser beraten werden: Dies sieht das dritte Pflegestärkungsgesetz vor, das der Bundestag am Donnerstag beschlossen hat. Mit der Neuregelung soll die Einrichtung von Pflegestützpunkten in den Kommunen vorangebracht werden. In bis zu 60 Landkreisen und kreisfreien Städten soll zudem für fünf Jahre eine Beratung der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen "aus einer Hand" erprobt werden.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.